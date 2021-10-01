В Тюменской области 45% жителей приняли участие во всероссийской переписи населения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Около 45 % жителей Тюменской области приняли участие во всероссийской переписи населения. Это больше, чем в среднем по России по данным на 27 октября, сообщает региональный оперативный штаб.

В пятерку лидеров по темпам переписи в регионе вошли Ярковский, Сладковский, Вагайский, Упоровский и Казанский районы.

"С 30 октября по 7 ноября перепись должна проводиться еще более активно. Благодаря дистанционному формату - через Единый портал государственных услуг, ограничительные меры, введенные в Тюменской области для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, не являются препятствием для этой очень важной работы", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.