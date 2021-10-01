Александр Миронов: участие во Всероссийской переписи населения – возможность рассказать о том, кто мы

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Участие во Всероссийской переписи населения – возможность рассказать о том, кто мы. Это интересно и с научной точки зрения, и для статистки, которая последний раз обновлялась 10 лет назад.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сказал специалист по этнографии Тюменской области, житель Тюмени Александр Миронов.

"Можно сделать хорошее дело – помочь стране - рассказать о том, кто мы, рассказать о себе, заявить о себе. Тем более, что стать участниками переписи можно тремя способами. Через госуслуги, онлайн, быстро, удобно. Можно прийти в МФЦ, там заполнить заявку. Дождаться переписчика, только удостовериться, что это настоящий специалист, не мошенник. Участие в переписи – несложное дело, но очень нужное", - рассказал он.

Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года.

В Тюменской области она продолжится и в нерабочие дни. С 30 октября по 7 ноября пройдет в обычном режиме, но со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Жители региона могут пройти перепись тремя способами, в том числе, онлайн на сайте госуслуг. Для этого необходимо иметь подтвержденную или стандартную учетную запись в ЕСИА: в аккаунте должны быть указаны данные СНИЛС и паспорта.

Ответить на вопросы переписного листа можно также на переписном участке или дождаться дома переписчика. В организации и проведении переписи в Тюменской области задействованы более 2 тыс. 800 переписчиков, 450 контролеров и 280 волонтеров.

Анжела Лебедева