Спортсменка Юлия Каплина: участие во всероссийской переписи заняло не больше пяти минут
Тюменская спортсменка, заслуженный мастер спорта России по скалолазанию Юлия Каплина приняла участие во всероссийской переписи населения через сайт госуслуг.
По словам тюменки, разобраться в навигации на портале было легко, заполнение опросника заняло несколько минут.
"Я справилась не больше, чем за пять минут. Считаю, что чем больше людей примут участие в переписи, тем более полная и актуальная информация будет собрана. Эти данные необходимы для развития города, региона, для того, чтобы улучшать инфраструктуру и делать жизнь более комфортной", - сказала Юлия Каплина.
Переписаться в электронном формате через Единый портал государственных услуг можно до 8 ноября. Всероссийская перепись продлится до 14 ноября 2021 года.