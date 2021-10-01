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Спортсменка Юлия Каплина: участие во всероссийской переписи заняло не больше пяти минут

Общество, 17:47 29 октября 2021

Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Тюменская спортсменка, заслуженный мастер спорта России по скалолазанию Юлия Каплина приняла участие во всероссийской переписи населения через сайт госуслуг.

По словам тюменки, разобраться в навигации на портале было легко, заполнение опросника заняло несколько минут.

"Я справилась не больше, чем за пять минут. Считаю, что чем больше людей примут участие в переписи, тем более полная и актуальная информация будет собрана. Эти данные необходимы для развития города, региона, для того, чтобы улучшать инфраструктуру и делать жизнь более комфортной", - сказала Юлия Каплина.

Переписаться в электронном формате через Единый портал государственных услуг можно до 8 ноября. Всероссийская перепись продлится до 14 ноября 2021 года.

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# Всероссийская перепись населения

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