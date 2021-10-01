Жители Тюменской области выбирают удобный для себя способ участия в переписи населения

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пенсионерка, жительница Ялуторовска Татьяна Михайлова из трех способов участия во Всероссийской переписи населения выбрала встречу с переписчиком. По ее словам, для людей в возрасте важней общение с живым человеком, который разъясняет суть и необходимость самого события.

"Считаю, что перепись населения нужна, чтобы узнать, сколько человек проживают в нашем городе, в области, в России. Это нужно нашей власти, чтобы определить дальнейший путь развития страны. Поэтому призываю всех не оставаться в стороне от этого. Время на то, чтобы принять участие в переписи есть", - рассказала Татьяна Михайлова в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года.

В Тюменской области она продолжится и в нерабочие дни. С 30 октября по 7 ноября пройдет в обычном режиме, но со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Жители региона могут пройти перепись тремя способами, в том числе, онлайн на сайте госуслуг. Для этого необходимо иметь подтвержденную или стандартную учетную запись в ЕСИА: в аккаунте должны быть указаны данные СНИЛС и паспорта.

Ответить на вопросы переписного листа можно также на переписном участке или дождаться дома переписчика. В организации и проведении переписи в Тюменской области задействованы более 2 тыс. 800 переписчиков, 450 контролеров и 280 волонтеров.

Анжела Лебедева