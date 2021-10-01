Переписчик из с. Кутарбитка обошла более половины домовладений на своем участке
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Переписчик из с. Кутарбитка Оксана Кучеренко обошло большую часть домовладений в с. Дегтярево, сообщает администрация Тобольского района.
"Я планирую закончить перепись на самой длинной в Дегтярево улице Центральной и обойти дворы по Сосновой. И у меня на этом участке останется небольшая улица Новая", - рассказала переписчица.
На участке Оксаны Кучеренко 245 домовладений. Переписчик обошла 54% дворов и уже завершила пересчет населения в малых деревнях Кутарбитского поселения. По предварительным данным в д. Бобова сейчас проживает 43 человека, в Турбе - 38, в Худяковой - 103.
"Все с пониманием относятся к переписи. Встречают доброжелательно. Но и я объясняю, что это необходимо для того, чтобы спланировать будущее нашего сельского поселения", - подчеркнула Оксана Кучеренко.