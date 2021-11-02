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В Тобольском районе перепись прошли более 70% жителей

Общество, 17:05 02 ноября 2021

пресс-служба главы Тобольского района | Фото: пресс-служба главы Тобольского района

71% жителей Тобольского района опросили переписчики на 2 ноября, сообщает пресс-служба главы района.

В Тобольском районе 11 автомобилей перевозят переписчиков и доставляют переписные документы. В муниципалитете создано шесть переписных участков, где работают 38 человек. Их задача – до 14 ноября собрать данные о жителях сел и деревень.

"Я прошел перепись электронно, этот процесс занял не более 10 минут. Призываю земляков, которые еще не приняли участие в переписи, сделать это. Нам важно знать, сколько человек проживает в сельских поселениях, чтобы рационально спланировать развитие Тобольского района", - сказал глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

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# Всероссийская перепись населения , Тобольский район

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