В Тобольском районе перепись прошли более 70% жителей

| Фото: пресс-служба главы Тобольского района | Фото: пресс-служба главы Тобольского района

71% жителей Тобольского района опросили переписчики на 2 ноября, сообщает пресс-служба главы района.

В Тобольском районе 11 автомобилей перевозят переписчиков и доставляют переписные документы. В муниципалитете создано шесть переписных участков, где работают 38 человек. Их задача – до 14 ноября собрать данные о жителях сел и деревень.

"Я прошел перепись электронно, этот процесс занял не более 10 минут. Призываю земляков, которые еще не приняли участие в переписи, сделать это. Нам важно знать, сколько человек проживает в сельских поселениях, чтобы рационально спланировать развитие Тобольского района", - сказал глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.