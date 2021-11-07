Первым регионом, завершившим Всероссийскую перепись населения, стала Чеченская Республика

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чеченская Республика стала первым российским регионом, на 100% завершившим перепись населения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Чеченстата Рамзана Дигаева.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Для ее проведения в республике разместили 457 переписных и стационарных участков. В переписи задействовали 3 тыс. 238 человек, из них 2 тыс. 741 переписчиков.

Это уже третья перепись в современной истории России: до этого ее проводили в 2002 и 2010 годах. Нынешняя отличается широким использованием передовых технологий. Принять участие в переписи можно не только в традиционном формате, дождавшись переписчика, но и самостоятельно — на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках.

Полученную по итогам переписи информацию будут использовать для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог. Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируют опубликовать в четвертом квартале 2022 года.