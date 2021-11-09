Юные кинематографисты Тюменской области могут выиграть грант 150 тысяч рублей

| Фото: фестиваль "Ноль плюс" ВКонтакте | Фото: фестиваль "Ноль плюс" ВКонтакте

Прием заявок на участие в V Всероссийском фестивале детско-юношеских фильмов "Зеркало Будущего PRO" пройдет до 20 февраля 2022 г. Лидеров конкурса ждут гранты от 50 до 150 тыс. рублей на приобретение оборудования и обучение, сообщают организаторы фестиваля.

Участниками конкурсной программы могут стать авторы в возрасте 10-18 лет и коллективы детских студий.

Сам фестиваль пройдёт в Горно-Алтайске с 27 марта по 3 апреля 2022 г. в онлайн и офлайн-форматах.

"Ребята смогут посетить мастер-классы от профессионалов киноиндустрии и снять новые фильмы, а их взрослые наставники – в совершенстве освоить кинопедагогику на лекциях и семинарах", - говорят организаторы.

Присланные на конкурс работы должны быть созданы не ранее 2021 года. Направления: игровое кино, анимационное, документальное, видеорепортаж/видеоблог.

Прием заявок на сайте. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.