Переболевшим COVID-19 и не получившим QR-код тюменцам пояснили, куда обращаться

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Людям, переболевшим COVID-19, но не получившим QR-код, пояснили порядок дальнейших действий. Он перечислен на портале Госуслуг.

"Если переболели COVID-19 и у вас есть официальный диагноз (коды МКБ-10 U07.1 и U07.2), но не видите сведения о перенесенном заболевании в приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", оставьте обращение в форме обратной связи. Внимательно читайте подсказки на форме и постарайтесь указать как можно больше подробной информации. Это поможет решить вопрос в кратчайшие сроки", - сообщается на портале госуслуг.

Если человек переболел без обращения к врачу или ему не поставили диагноз COVID-19, оформить сертификат не получится, даже если есть положительный тест на антитела. Для получения QR-кода можно сдать ПЦР-тест или сделать прививку.

Список торговых центров в Тюменской области, которые возобновили работу с 8 ноября по системе QR-кодов:

Заводоуковск – 3 объекта

ТЦ Большой

ТЦ Околица

ТЦ Континент

Ялуторовск – 2 объекта

ТЦ Пятница

ТЦ Купеческие ряды

Ишим – 3 объекта

ТВЦ Гагаринский

ТЦ Мечта

ТЦ Рынок Никольский

Тобольск – 6 объектов

ТРЦ Жемчужина Сибири

ТЦ Арбат

ТЦ Европа

ТГК Евразия

ТРЦ РиО

ТЦ Универмаг Тобольский

Тюмень – 54 объекта

1. ТРЦ "Сити Молл"

2. ТРЦ "Кристалл"

3. ТРЦ "Колумб"

4. ТРЦ "Солнечный"

5. ТЦ "Остров"

6. ТЦ "Галерея Вояж"

7. ТРЦ "Гудвин"

8. ТГК "Магеллан"

9. ТРЦ "Премьер"

10. ТК " Орион"

11. ТЦ "Новый Магнат"

12. ТЦ "Южный"

13. ТЦ "Зеленый берег"

14. ТРЦ "Фаворит"

15. ТРЦ "Па-На-Ма"

16. Тюменский ЦУМ

17. ТРЦ "Матрешка"

18. Гипермаркет "Ашан" (в составе ТРЦ "Кристалл")

19. ТД "Центральный"

20. ТЦ "Калинка"

21. ТЦ "Леруа Мерлен" (ул. Д. Менделеева, 1)

22. ТК "Тюменский"

23. ТЦ "Леруа Мерлен" (ул. Тобольский тракт, 103)

24. ТЦ "Континент"

25. ТЦ "Блошинка"

26. ТК "Яркий Сибиряк"

27. ТК "Михайловский"

28. ТЦ "Ямской"

29. ТЦ "Малахит"

30. ТЦ "Заречная Блошинка"

31. ТЦ "Москва"

32. ТЦ "Алебашевский BAZAR"

33. ТЦ "Весна"

34. ТЦ "На Минской"

35. ТЦ "ХозДвор"

36. ТЦ "Премьер Дом"

37. ТЦ "Дарина"

38. ТК "Мебельград"

39. ТЦ "Перестрой-ка"

40. ТЦ "Новый Восточный"

41. ТЦ "МЕГАМАРТ"

42. Детский гипермаркет TOYS TOWN

43. Гипермаркет "Райт" (в составе ТРЦ "Фаворит")

44. ТЦ "Матрешка"

45. Торговый центр "Сибиряк"

46. ТЦ "Пригородный"

47. ТЦ "П.О.Р.Т."

48. ТЦ "На Широтной"

49. Универсальный розничный рынок "Мальвинка"

50. ТЦ "Изобилие"

51. ТЦ "Рынок "Северный"

52. ТЦ "Матрикс"

53. ТЦ "Заречный двор"

54. ТЦ "Пять звезд"