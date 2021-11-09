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Жителям Тюменской области предлагают сыграть в "Науку" в режиме онлайн

Общество, 09:37 09 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области в возрасте от 14 лет предлагают стать участниками всероссийской интеллектуальной онлайн-игры "Наука". Она пройдет 10 ноября в 13 часов (мск), сообщает региональный департамент физкультуры, спорта и допобразования.

Игра состоит из четырех категорий, в каждой по шесть вопросов, направленных на знания достижений России в области научных открытий, естественных наук, атомной промышленности и IT-технологий.

"Участники игры своими глазами увидят организации Российской академии наук. Смогут познакомиться с их сотрудниками, уникальными экспонатами и раскрыть, какие тайны хранят коридоры научных музеев и институтов", - говорят организаторы.

Подробности можно на сайте.

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# наука , школьники

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