В Тюмени создали комитет по развитию сферы общественного питания

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Комитет по развитию сферы общественного питания создали в Тюменском региональном отделении "Опора России". Председателем выбран генеральный директор кофеен Garden Сергей Чирков.

"Идея создания данного комитета - собрать предпринимателей, которые заняты общественным питанием, чтобы совместно решать наболевшие вопросы. Этот комитет намерен сдвинуть процесс с мертвой точки. Мы считаем всех рестораторов партнерами, мы делаем одно общее дело – двигаем культуру общественного питания в Тюмени", - рассказал он в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

ТРО "Опора России" ТРО "Опора России"

Первое, что сделают участники комитета - соберут за круглым столом предпринимателей сферы общепита, специалистов центра занятости и сотрудников специализированных учебных заведений Тюмени.

"Будем обсуждать вопрос с дефицитом кадров. После первой волны пандемии многие повара, официанты, баристы и бармены просто ушли работать куда-то в другие сферы работать. Мы готовы предоставить площадку для студентов. Центр занятости окажет содействие в работниках. Взаимодействуя с колледжами и техникумами, мы сможет студентам гарантировать трудоустройство, или же практику для получения опыта", - говорит Сергей Чирков.

Анжела Лебедева