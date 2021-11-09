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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На территории Тюменской области не зафиксировано случаев африканской чумы свиней

Общество, 14:01 09 ноября 2021

Минсельхоз России | Фото: Минсельхоз России

В Тюменской области не зафиксированы случаи африканской чумы свиней (АЧС), но угроза заноса вируса очень серьезная. По словам начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам Сергея Сизикова, уже около 15 очагов АЧС выявили на территории соседних Свердловской и Челябинской областей. Причиной заражения свиней послужили не обработанные термически пищевые отходы.

"Только в октябре Россельхознадзор выявил продукцию с геномом АЧС в 11 субъектах РФ: Республика Татарстан, Курская, Московская, Белгородская, Ярославская области, Марий Эл и другие, - сообщил Сергей Сизиков. - Поставки такой продукции осуществляются по всем регионам, и отследить ее сложно, поскольку ее всю успевают реализовать. Поэтому в такой ситуации свиноводческим хозяйствам нужно быть максимально бдительными".

Управление регулярно проводит профилактические мероприятия: беседы, памятки, выступления в СМИ, каждый квартал проводятся публичные обсуждения, беседы с населением.

Кроме этого специалисты управления проводят контрольно-надзорные мероприятия. В ходе проверок выдают предписания на устранение выявленных нарушений.

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# вирус АЧС , Россельхознадзор

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