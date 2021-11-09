За нерабочую неделю жители Тюменской области выбросили 8 тысяч тонн мусора

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Восемь тысяч тонн мусора вывезли с контейнерных площадок Тюменской области за нерабочую неделю. Примерно по 800 тонн отходов обработаны на мусоросортировочных заводах в Тобольске и Ишиме. Станция в Ялуторовске с 1 по 7 ноября приняла около 660 тонн, сообщает Тюменское экологическое объединение.

Больше всего отходов, около 6 тыс. тонн, поступило на мусоросортировочный завод в Тюмени. В ТЭО отмечают, что важные события в жизни граждан почти всегда сказываются на составе и объемах отходов. Например, при наличии свободного времени весной или осенью жители Тюменской области предпочитают проводить сезонные субботники в жилье и на своих участках.

В хорошую погоду отправляются на пикники или уезжают за пределы города, а перед зимними праздниками устраивают самую важную в году генеральную уборку домов. По этим причинам объемы отходов обычно увеличиваются. Неизменно перед праздниками большую часть занимают остатки пищи, а также упаковочные материалы и украшения.