В Тюмени 12 маршрутов общественного транспорта изменят схему движения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схемы маршрутов №5,18,24,29,29д,31,44,45,46,54,54д,68 в Тюмени изменятся с 15 ноября, сообщает Тюменьгортранс.

Исключается остановочный пункт "Лесопарк" (центральный вход) в сторону ул. Малышева для маршрутов регулярных перевозок №№ 5, 18, 24, 31, 45, 68.

Включается вновь обустроенный остановочный пункт "Лесопарк" (центральный вход) при движении в сторону ул. Ветеранов труда в схемы движения маршрутов № 29, № 29д, № 44, а также включаются вновь обустроенные остановочные пункты "Озеро Круглое" и "ул. Разведчика Кузнецова" в прямом и обратном направлениях в схемы движения маршрутов №№ 5, 29, 29д, 44, 45, 46, 54, 54д.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.