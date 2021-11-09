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В Тюмени 12 маршрутов общественного транспорта изменят схему движения

Общество, 16:43 09 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схемы маршрутов №5,18,24,29,29д,31,44,45,46,54,54д,68 в Тюмени изменятся с 15 ноября, сообщает Тюменьгортранс.

Исключается остановочный пункт "Лесопарк" (центральный вход) в сторону ул. Малышева для маршрутов регулярных перевозок №№ 5, 18, 24, 31, 45, 68.

Включается вновь обустроенный остановочный пункт "Лесопарк" (центральный вход) при движении в сторону ул. Ветеранов труда в схемы движения маршрутов № 29, № 29д, № 44, а также включаются вновь обустроенные остановочные пункты "Озеро Круглое" и "ул. Разведчика Кузнецова" в прямом и обратном направлениях в схемы движения маршрутов №№ 5, 29, 29д, 44, 45, 46, 54, 54д.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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# общественнный транспорт , схема движения

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