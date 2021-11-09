Тюменские медики из моногоспиталей рассказали, как справляются с профессиональным выгоранием

департамент здравоохранения Тюменской области департамент здравоохранения Тюменской области

Работа в моногоспиталях тяжела физически и морально, преодолевать стресс и усталость помогают сплоченность коллектива, интерес к новым технологиям и своевременный отдых. О борьбе с профессиональным выгоранием среди медиков из красных зон в эфире "Тюменского времени" рассказали руководитель моногоспиталя на базе ЛРЦ "Градостроитель" Людмила Барсукова, главный анестезиолог-реаниматолог Тюменской области Наталья Шень и директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Руководитель центра "Градостроитель" Людмила Барсукова отметила, что моногоспиталь работает полтора года и за это время профессиональное выгорание среди медиков, конечно, случалось.

"В "Градостроителе" это меньше сказывается, потому что периодически центр меняет профиль и можно отдохнуть от этой напряженной работы. Она тяжела физически и морально. Когда мы освобождаем койки из-под моноинфекционного госпиталя, то всегда приветствуем, чтобы сотрудники моногоспиталей к нам приезжали и отдыхали", — рассказала Людмила Барсукова.

Главный анестезиолог-реаниматолог Тюменской области Наталья Шень отметила, что для работы привлекают молодых ординаторов, которым легче справляться с нагрузками в красной зоне.

"В Областной клинической больнице всем заведующим отделения реанимации слегка за тридцать. Это люди, которые горят, и не выгорают при этом. Потому что им каждый день что-то новое судьба приносит, и им интересно. Они берутся за новые методики, например, за экстракорпоральную мембранную оксигенацию, хотя в стране еще небольшой опыт накоплен", — отметила Наталья Шень.

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова подчеркнула, что справляться с выгоранием медикам помогает атмосфера в трудовом коллективе: "Эти полтора года показали, насколько сплоченные коллективы в наших моностационарах. Во многих клиниках коллективы были созданы с нуля. И чувство плеча позволяет преодолевать усталость и стресс".

Влада Нерадовская