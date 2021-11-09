Тюменцы узнают о финансовой грамотности и инвестициях на бесплатных онлайн-вебинарах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прямой эфир на тему финансовой грамотности пройдет в сообществе регионального молодежного информационного портала Moi-portal.ru в социальной сети ВКонтакте 9 ноября, начало в 16 часов. Спикер - старший менеджер по инвестициям компании "Тинькофф" Андрей Мощенко, сообщает Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Эфир откроет серию познавательных видеотрансляций, которые будут выходить каждую неделю во вторник. Участникам доступным языком расскажут об основах финансовой грамотности и инвестициях: что такое финансы и как научиться ими правильно управлять.

Следующие эфиры более подробно осветят тему акций, облигаций, доходности и других финансовых аспектов. Все эфиры состоятся при поддержке проекта "Профит", созданном в партнерстве с "Тинькофф".

Трансляция пройдет в группе Moi-portal.ru в соцсети "ВКонтакте". Присоединиться к эфиру может любой желающий. Запись будет сохранена в сообществе.