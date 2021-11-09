Жителям Тюменской области, которые собираются полететь за границу, нужен QR-код

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области, которые собираются полететь за границу, нужен QR-код или отрицательный ПЦР-тест.

Об этом сообщает аэропорт Рощино в своем Instagram.

"Требования в разных странах различаются и меняются в зависимости от эпидемиологической ситуации. Поэтому перед тем, как совершить перелет за границу, стоит ознакомиться с актуальной информацией на официальных сайтах посольств, а также у авиаперевозчика", - говорят эксперты.

При этом при полетах в пределах России QR-код не предъявляется. Все же пассажиров накануне вылета просят ознакомиться с правилами региона, в который они собираются. Информация о карантинных мерах имеется на официальных сайтах субъектов.

Для посещения здания аэропорта Рощино наличие QR-кода не требуется. Его также не попоят при посещении точек общественного питания и магазинов в здании аэровокзала.

Пассажиры, прибывающие в Тюмень, могут сдать ПЦР-тест на COVID-19 на втором этаже аэровокзала.

Информацию можно уточнить по телефону 8 800-3333-299 или в справочной службе аэропорта Рощино 8 (3452) 49-64-50.

"Международный аэропорт Рощино имени Менделеева уделяет особое внимание заботе о состоянии здоровья пассажиров, поэтому персонал предпринимает все меры, необходимые для недопущения распространения коронавирусной инфекции", - отметили специалисты воздушной гавани.

Анжела Лебедева