Билеты в пригородных поездах в Тюменской области в 2022 году подорожают на 4,3%

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 1 января 2022 году в Тюменской области подорожают на 4,3% билеты на пригородные поезда.

Взрослый билет на пригородный поезд от Тюмени до Ялуторовска с 1 января 2022 годы подорожает на 6 рублей и будет стоить 144 рубля, а от станции Утяшево до Войновки - на 1 рубль и составит 28 рублей.

Новые тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Тюменской области утверждены постановлением правительства Тюменской области от 29 октября 2021 года.

Увеличение на 4,3% произошло в соответствии с индексами роста тарифов по прогнозу Минэкономразвития России, сообщается на сайте правительства Тюменской области.

"Повышение тарифов для населения на транспортные услуги носит ежегодный характер и связано с инфляционными процессами, а также с необходимостью сохранения маршрутной сети пригородных поездов", - отмечено в сообщении.

Отметим, что, несмотря на повышение тарифов для населения на проезд в пригородных поездах, в Тюменской области по сравнению с другими регионами Уральского федерального округа продолжают действовать более низкие тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки.