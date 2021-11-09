Тюменцы могут проверить подлинность QR-кода в приложении "Госуслуги Стопкоронавирус"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Воспользоваться приложением "Госуслуги Стопкоронавирус" могут пользователи с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг. Кроме QR-кода о вакцинации в сервисе можно найти результаты ПЦР-тестов и справочную информацию, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

С помощью приложения "Госуслуги Стопкоронавирус" можно самостоятельно проверить на подлинность цифровой сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, используя встроенный сканер кодов. Если QR-код подлинный, прозвучит звуковой сигнал, а на экране появится номер сертификата о вакцинации. При сканировании поддельного кода появится ошибка.

Приложение "Госуслуги Стопкоронавирус" устанавливается на устройства на базе Android и iOS. С его помощью можно контролировать соблюдение мероприятий по недопущению распространения COVID-19. Также приложение может использоваться организациями, на посещение которых распространяются ограничительные меры.

Напомним, что торговые центры, театры, кинотеатры, концертные залы, фитнес-центры и спортклубы в Тюменской области начали работать по системе QR-кодов с 8 ноября.

Код можно скачать на телефон либо распечатать на бумаге. При входе его нужно предъявить сотруднику заведения для сканирования. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие личность.

Посетить объекты также можно при наличии медицинского документа с противопоказаниями к вакцинации от новой коронавирусной инфекции и отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не позднее чем за 72 часа.

Список торговых центров в Тюменской области, которые возобновили работу с 8 ноября по системе QR-кодо, по информации оперштаба:

Заводоуковск – три объекта

ТЦ Большой

ТЦ Околица

ТЦ Континент

Ялуторовск – два объекта

ТЦ Пятница

ТЦ Купеческие ряды

Ишим – три объекта

ТВЦ Гагаринский

ТЦ Мечта

ТЦ Рынок Никольский

Тобольск – шесть объектов

ТРЦ Жемчужина Сибири

ТЦ Арбат

ТЦ Европа

ТГК Евразия

ТРЦ РиО

ТЦ Универмаг Тобольский

Тюмень – 54 объекта

1. ТРЦ "Сити Молл"

2. ТРЦ "Кристалл"

3. ТРЦ "Колумб"

4. ТРЦ "Солнечный"

5. ТЦ "Остров"

6. ТЦ "Галерея Вояж"

7. ТРЦ "Гудвин"

8. ТГК "Магеллан"

9. ТРЦ "Премьер"

10. ТК " Орион"

11. ТЦ "Новый Магнат"

12. ТЦ "Южный"

13. ТЦ "Зеленый берег"

14. ТРЦ "Фаворит"

15. ТРЦ "Па-На-Ма"

16. Тюменский ЦУМ

17. ТРЦ "Матрешка"

18. Гипермаркет "Ашан" (в составе ТРЦ "Кристалл")

19. ТД "Центральный"

20. ТЦ "Калинка"

21. ТЦ "Леруа Мерлен" (ул. Д. Менделеева, 1)

22. ТК "Тюменский"

23. ТЦ "Леруа Мерлен" (ул. Тобольский тракт, 103)

24. ТЦ "Континент"

25. ТЦ "Блошинка"

26. ТК "Яркий Сибиряк"

27. ТК "Михайловский"

28. ТЦ "Ямской"

29. ТЦ "Малахит"

30. ТЦ "Заречная Блошинка"

31. ТЦ "Москва"

32. ТЦ "Алебашевский BAZAR"

33. ТЦ "Весна"

34. ТЦ "На Минской"

35. ТЦ "ХозДвор"

36. ТЦ "Премьер Дом"

37. ТЦ "Дарина"

38. ТК "Мебельград"

39. ТЦ "Перестрой-ка"

40. ТЦ "Новый Восточный"

41. ТЦ "МЕГАМАРТ"

42. Детский гипермаркет TOYS TOWN

43. Гипермаркет "Райт" (в составе ТРЦ "Фаворит")

44. ТЦ "Матрешка"

45. Торговый центр "Сибиряк"

46. ТЦ "Пригородный"

47. ТЦ "П.О.Р.Т."

48. ТЦ "На Широтной"

49. Универсальный розничный рынок "Мальвинка"

50. ТЦ "Изобилие"

51. ТЦ "Рынок "Северный"

52. ТЦ "Матрикс"

53. ТЦ "Заречный двор"

54. ТЦ "Пять звезд"