Изоляция в начале пандемии помогла избежать всплеска заболеваемости COVID-19, считает эксперт

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Длительный локдаун в самом начале пандемии коронавируса в 2020 году помог предотвратить высокую заболеваемость, избежать большого количества летальных исходов и возникновения семейных очагов COVID-19.

Такое мнение в эфире "Тюменского времени" высказала руководитель моногоспиталя на базе Областной инфекционной клинической больницы Евгения Семенюк. Она отметила, что ключевым фактором в начале пандемии стало то, что люди боялись коронавируса.

"Люди очень сильно помогли нам в первую волну тем, что боялись этого вируса. Они переживали за себя, за свои семьи, не встречались с друзьями, соседями. То есть изоляция на тот момент помогла избежать массового поступления в стационары. Все берегли себя и своих близких", - подчеркнула она.

Евгения Семенюк напомнила, что именно в Тюмени был выявлен так называемый нулевой пациент. Но он вовремя был выявлен и поступил в моноинфекционный госпиталь на обследование и лечение.

"В то время ключевую роль играл эпидемиологический анамнез. Мы изучали всех поступающих из различных стран, путешествующих пациентов с признаками ОРВИ. Эпидемиологическая служба работала на пределе, отслеживая каждого пациента, каждый поезд и самолет. То есть мы максимально пытались обезопасить людей, уточняя эпиданамнез и изолируя пациентов на начальной стадии проявления острого респираторного заболевания", - добавила она.

Евгения Семенюк подчеркнула, что коварность коронавиурса в том, что человек, еще не имея симптомов, уже может быть заразным. Поэтому важно и сейчас максимально обезопасить себя и других. К примеру, сами врачи вместо очного общения используют видеосвязь, стараясь таким образом обезопасить себя и своих близких.

Любовь Голышева