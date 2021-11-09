В УФО снижается число госпитализированных с COVID-19

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Уменьшение количества пациентов, госпитализированных в стационары с COVID-19, наблюдается в Уральском федеральном округе. Такая информация прозвучала на совещании, которое провел полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев с главными федеральными инспекторами в регионах.

По данным на 7 ноября госпитализировано 24 тыс. 886 человек, что на 4,7% меньше, чем неделей раньше. Вместе с тем с 29 октября по 4 ноября в УФО COVID-19 заболели более 15 тыс. человек.

"Цифры подтверждают необходимость продления мер, направленных на снижение распространения инфекции, а при необходимости и введения новых, адекватных ситуации", - отметил полпред главы государства.

Это и уже привычные меры - масочный режим и социальная дистанция, и новые, потребность в которых диктует складывающаяся ситуация.

Так, с 8 ноября в ряде регионов УФО школьники временно переведены на дистанционное обучение. Во всех регионах доступ в досуговые заведения и общественные учреждения возможен только при предъявлении QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации или перенесенное заболевание.

Сохраняются требования по обязательной самоизоляции для невакцинированных пожилых граждан.

Необходимо отметить, что все большее количество граждан принимают решение о вакцинации. В первой декаде ноября число обратившихся в прививочные пункты граждан резко выросло. К 5 ноября вакцинированы уже более 4 млн человек, проживающих на территории Уральского федерального округа.

"Наша задача - продолжать разъяснительную работу, объяснять гражданам, что вводимые меры направлены на сохранение их здоровья, на максимально эффективное противостояние COVID-19", - сказал Владимир Якушев.

Особое внимание полпред обратил на организацию работы в регионах по получению пожилыми людьми QR-кодов на бумажных носителях. "Гаджеты есть не у всех, поэтому у людей в возрасте должна быть возможность получить QR-код на бумаге", - уточнил Владимир Якушев.

Владимир Якушев призвал к взаимодействию с бизнес-сообществом: нужно разъяснять компаниям, как лучше организовать пропуск по QR-кодам, обучить сотрудников.

"Мы все делаем общее дело – противостоим опасной инфекции. Поэтому важно слышать и слушать друг друга. Если сейчас оперативно и грамотно наладить проверку QR-кодов, то к активному предновогоднему периоду торговля и общепит подойдут максимально подготовленными", - отметил Владимир Якушев.

Евгений Бабенко