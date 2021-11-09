В Тюменской области 15 человек стали жертвами COVID-19

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Смерть 15 человек с коронавирусом зарегистрирована в Тюменской области. Выявлено 349 случаев болезни, выздоровели 92 человека, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 39 тыс. 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 211 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 32 тыс. 36 человек.

В Москве заболели 5 тыс. 287 человек, в Московской области - 2 тыс. 818, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 680.

В Свердловской области выявили 729 случаев болезни, в Челябинской области - 567, в Ханты-Мансийском автономном округе - 253, в Курганской области - 218, в Ямало-Ненецком автономном округе - 148.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 млн 873 тыс. 655 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 249 тыс. 215 летальных исходов, выздоровели 7 млн 619 тыс. 596 человек.