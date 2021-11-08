Жителям Тюменской области объяснили, можно ли идти в ТЦ после первой ковид-прививки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области, которые прошли только первый этап вакцинации, не выдают QR-код и какие-либо временные сертификаты. Посещать торговые центры и другие общественные места, где действует режим проверки QR-кодов, им нельзя.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Она отметила, что QR-код присваивается только в двух случаях. Если был поставлен диагноз COVID-19, то после выздоровления выдается больничный, а также сертификат о том, что человек перенес болезнь. Документ действителен в течение шести месяцев с даты выздоровления.

"Также QR-код присваивается тем, кто прошел полный курс вакцинации двумя компонентами вакцин Спутник V, КовиВак или ЭпиВакКорона, либо одним компонентом Спутник Лайт. Сертификат о прохождении вакцинации действует в течение одного года", - пояснила Александра Малыгина.

В обоих случаях сертификат с QR-кодом приходит в личный кабинет на сайте госуслуг в течение нескольких дней. У тех, кто переболел более полугода назад, сертификат не действителен.

"Тем, у кого имеется врачебный медотвод от прививки, QR-код тоже не выдадут. Это значит, что нужно поберечься, так как у вас нет полноценной защиты. Отмечу, QR-код – это не привилегия, а гарантия, что в одном помещении будут находиться люди, которые постарались максимально обезопасить себя и окружающих", - добавила Малыгина.

Любовь Голышева