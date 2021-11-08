Специалисты тюменского кардиоцентра рассказали об участившейся "постковидной проблеме"

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Пациенты после COVID-19 все чаще стали обращаться с жалобами на прорежение и выпадение волос на коже головы.

Специалисты кардиоцентра советует не паниковать, если после коронавируса стали сильно выпадать волосы. Это может быть обусловлено разными факторами. Среди которых нарушение нормального кровоснабжения, стресс, гормональный сбой, прием сильных медикаментов в больших дозах.

"У каждого человека, - отмечено в сообщении кардиоцентра, - своя ежедневная норма выпадения волос. О проблемах свидетельствует увеличение этого количества относительно собственного показателя до болезни".

В первую очередь, необходимо обратиться к докторам, которые назначат ряд лабораторных исследований. Обычно это анализы крови - общий развернутый, биохимический, на гормоны, на содержание микроэлементов и витамина D.

После этого в случае необходимости вам порекомендует обратиться к узким специалистам (эндокринологу, неврологу, гематологу, трихологу), если выявленные в анализах изменения будут достаточно серьезными.

Часто рекомендуются витаминно-минеральные комплексы, специальная диета или лекарства. Также используйте дополнительные методы лечения волос.

И совсем немаловажно правильно питаться. В рационе обязательно должны присутствовать продукты с высоким содержанием белка и жира. Именно они являются основным "строительным материалом" в организме. Если вам нужна помощь, обратитесь к гастроэнтерологу. Доктор подберет вам правильное питание.