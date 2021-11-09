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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области действуют два очага COVID-19

Общество, 15:04 09 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два очага COVID-19 действуют на территории Тюменской области на 9 ноября.

В АНО ЦСР "Тюменский", центр реабилитации для наркозависимых в Нижнетавдинском районе заболели 12 человек, контактных 23.

В центре восстановительной медицины и реабилитации "Снежинка" Тюменского района заболели 11 детей, контактных 80 человек.

Очаги коронавирусной инфекции находятся на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области, сообщает ведомство.

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# коронавирус

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