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В Тюмени заявки на конкурс социальных проектов "Время спорта" принимают до 8 декабря

Общество, 10:54 10 ноября 2021

сообщество "Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени" во ВКонтакте

Прием заявок на конкурс социальных проектов "Время спорта" стартовал в Тюмени.

У него три направления: "Спортивный двор", "Вместе к спортивным победам", "Молодые и дерзкие", сообщает благотворительный фонд развития города Тюмени (БФРГТ).

"Время спорта" - это грантовый конкурс для социальных проектов в сфере спорта. К участию приглашают некоммерческие организации, в том числе муниципальные учреждения, зарегистрированные в соответствии с законодательством России, имеющие расчетный счет в банке без долговых обязательств, работающие в областном центре.

Заявки на конкурс принимаются до 17 часов 8 декабря.

Положение здесь.

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# конкурс , социальные проекты

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