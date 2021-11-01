В Тюмени заявки на конкурс социальных проектов "Время спорта" принимают до 8 декабря

| Фото: сообщество "Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени" во ВКонтакте

Прием заявок на конкурс социальных проектов "Время спорта" стартовал в Тюмени.

У него три направления: "Спортивный двор", "Вместе к спортивным победам", "Молодые и дерзкие", сообщает благотворительный фонд развития города Тюмени (БФРГТ).

"Время спорта" - это грантовый конкурс для социальных проектов в сфере спорта. К участию приглашают некоммерческие организации, в том числе муниципальные учреждения, зарегистрированные в соответствии с законодательством России, имеющие расчетный счет в банке без долговых обязательств, работающие в областном центре.

Заявки на конкурс принимаются до 17 часов 8 декабря.

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