Туристу из Тюмени не удалось отсудить у туроператора 200 тысяч рублей

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменский районный суд не удовлетворил иск жителя Тюмени к туроператору, который организовал его путешествие в Крым. Мужчине не понравился уровень сервиса в пансионате, и он в тот же день улетел домой за свой счет, а после обратился в суд.

Тюменец приобрел тур в Симферополь за 81 тыс. рублей у турагента ООО "Бюро путешествий", действовавшего от имени ООО "Пегас Екатеринбург". Тур включал перелет и размещение в пансионате на восемь суток. Уже на месте тюменец счел свой номер непригодным для проживания: "в нем грязь, белье несвежее, затхлый запах, оборванные обои и плинтуса, вырванный электрокабель и неработающие розетки".

Турист позвонил в ООО "Пегас Екатеринбург", чтобы заменить номер, но ему никто не ответил. По его просьбе администрация пансионата предоставила ему другой. Номер долго убирали, и, не дождавшись, мужчина улетел в Тюмень за свой счет.

После он подал иск в Тюменский районный суд о расторжении договора и потребовал взыскать с двух туроператоров стоимость путевки, 12,5 тыс. рублей за перелет, более 80 тыс.рублей неустойки и 35 тыс. рублей морального вреда.

Суд тюменцу отказал, так как мужчина сам выбрал этот пансионат через официальный сайт туроператора, где была размещена вся необходимая информация о пансионате с фотографиями здания и номеров. К фотографиям "ужасного номера" суд отнесся критически и иск не удовлетворил. Туроператор вернул мужчине 24 тыс. рублей за неиспользованные услуги, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.