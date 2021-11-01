В филиале поликлиники № 5 на ул. Карла Маркса в Тюмени откроют прием узкие специалисты

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

10 терапевтических участков начнут работать поэтапно в новом филиале городской поликлиники № 5 в Тюмени на ул. Карла Маркса, 127/1 после капитального ремонта, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В ближайшее время будет открыт кабинет раннего выявления заболеваний. Вскоре заработает кабинет функциональной диагностики, где будут выполнять ЭКГ-исследование, суточное мониторирование ЭКГ и АД, спирографию. Сейчас пациенты уже могут пройти ЭКГ, кабинет работает в одну смену. Также планируется прием пациентов узкими специалистами по скользящему графику. 1 декабря будет открыт кабинет ультразвуковой диагностики, оборудованный современным аппаратом экспертного класса.

Ожидается, что медицинскую помощь в филиале будут получать около 19 тыс. человек.

На данный момент прием ведут три участковых врача-терапевта, действует кабинет доврачебного приема льготной категории граждан, доврачебный кабинет по выписке направлений на анализы для оперативного лечения, анализы для лиц призывного возраста, выполняется оформление санаторно-курортных карт. Работает фильтр с отдельным входом, что позволяет разделить потоки пациентов.

Здание оснащено всем необходимым с учетом потребностей маломобильных посетителей.