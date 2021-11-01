В Тюмени 8 тысяч школьников получат продуктовые наборы

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Более 8,5 тысяч учеников 5–11 классов муниципальных школ, гимназий и лицеев Тюмени получат продуктовые наборы. На время дистанционного обучения социальная помощь оказывается школьникам из малоимущих семей и учащимся с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в департаменте образования администрации Тюмени.

"Родители или законные представители школьников данных категорий могут получить продуктовые наборы с 10 по 12 ноября по графику, установленному в каждом конкретном общеобразовательном учреждении", — уточнили специалисты.

Как сообщили в АО "Комбинат школьного питания "Центральный"", который поставляет питание в 53 образовательных учреждения города, в состав продуктового набора для детей из малоимущих семей входят крупы, макароны, масло подсолнечное, сахар и фруктовый сок; в наборе для детей с ОВЗ кроме перечисленных продуктов есть молоко сгущенное и чай пакетированный.

Сумма продуктов в наборе складывается с учетом стоимости горячего питания в день и количества дней в периоде, за который она рассчитывается. Социальная помощь оказывается на основании постановления правительства Тюменской области № 120-п "О введении режима повышенной готовности".

Для учеников 1–4 классов до 13 ноября продолжаются каникулы, поэтому им продуктовые наборы не предусмотрены.

Влада Нерадовская