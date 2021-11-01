В Тобольске отметят 200-летие со дня рождения Достоевского

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Мероприятия к 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского стартуют в Тобольске 11 ноября и продлятся до конца месяца. В программе — выставки, вечер-воспоминание и познавательная встреча для детей.

С 11 по 15 ноября будет работать выставка "Сибирское преображение. Путь к Евангелию" в научной библиотеке Тобольского кремля. Книжные выставки, посвященные русскому писателю, будут доступны для посещения во многих библиотеках города.

11 ноября в 12 часов тоболяков приглашают на литературно-музыкальную композицию "Многоликий Достоевский" в библиотеку-филиал №4, в этот же день в 14 часов в Центральной городской библиотеке им. Суханова пройдет вечер-воспоминание "Достоевский в Тобольске". В 13 часов в Доме народного творчества состоится познавательная программа "Достоевский - детям", сообщает департамент по культуре и туризму администрации Тобольска.

В 1850 году Достоевский провел в Тобольске десять дней в пересыльной тюрьме по дороге на каторгу. В тюрьме он получил подарок из рук Натальи Фонвизиной, жены декабриста Михаила Фонвизина. Это был томик Евангелия. Писатель хранил его на протяжении всей ссылки, перечитывал его корки до корки, делал на страницах пометки ногтем. Так рождались идеи будущих всемирно известных произведений.