  • 10 ноября 202110.11.2021среда
  • USD71,2866
    EUR82,6497
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Нижнетавдинские мультипликаторы победили на международном конкурсе

Общество, 16:56 10 ноября 2021

администрация Нижнетавдинского муниципального района | Фото: администрация Нижнетавдинского муниципального района

Победу на Международном конкурсе искусств "Мир вдохновения" заняли воспитанники мультстудии "МУЛЬТИварка" Нижнетавдинского района. Они представили мультипликационный фильм "Сказка о космосе", сообщает администрация района.

Мультстудия в Центре дополнительного образования Нижнетавдинского района действует третий год, с ребятами занимается Елена Евстифеева. Мультипликаторы работали над фильмом "Сказка о космосе" около трех месяцев: изготавливали марионетки и анимировали их на мультипликационном станке.

Ранее воспитанники мульстудии неоднократно и успешно принимали участие в анимационных конкурсах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# анимация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:48 10.11.2021Космонавты, музыканты и спортсмены приняли участие во всероссийской переписи
18:37 10.11.2021Жителям Тюменской области предлагают совершить видеоэкскурсию "Голоса наших предков"
17:51 10.11.2021Тюменские общественники стали наставниками для подростков, находящихся в социально опасном положении
17:40 10.11.2021Невролог Лилия Граф: вакцинация быстрее сформирует коллективный иммунитет и вернет к обычной жизни