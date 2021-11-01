Нижнетавдинские мультипликаторы победили на международном конкурсе

| Фото: администрация Нижнетавдинского муниципального района | Фото: администрация Нижнетавдинского муниципального района

Победу на Международном конкурсе искусств "Мир вдохновения" заняли воспитанники мультстудии "МУЛЬТИварка" Нижнетавдинского района. Они представили мультипликационный фильм "Сказка о космосе", сообщает администрация района.

Мультстудия в Центре дополнительного образования Нижнетавдинского района действует третий год, с ребятами занимается Елена Евстифеева. Мультипликаторы работали над фильмом "Сказка о космосе" около трех месяцев: изготавливали марионетки и анимировали их на мультипликационном станке.

Ранее воспитанники мульстудии неоднократно и успешно принимали участие в анимационных конкурсах.