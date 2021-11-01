В Тюменской области выберут лучших добровольцев

| Фото: Добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте

Онлайн-конкурс "Доброволец Тюменской области" пройдет в регионе с 25 ноября по 7 декабря.

Как сообщила корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проектов координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Лилия Газиева, прим заявок на участие уже стартовал и продлится до 25 ноября.

"Побороться за победу могут волонтеры из Тюменской области старше 14 лет, а также руководители добровольческих организаций и объединений, действующих на территории региона. При этом опыт социальной добровольческой деятельности участников должен составлять не менее года", - рассказала она.

В номинации "Лидер добровольческого движения" победителей и призеров определят в четырех возрастных категориях – 14-17 лет, 18-24 года, 25-54 года, старше 55 лет. В номинации "Руководитель добровольческого объединения" имена лучших назовут в категориях 17-24 года, 25-54 года, старше 55 лет.

Чтобы побороться за победу, необходимо зарегистрироваться на платформе dobro.ru и направить ссылку на Google Диск с конкурсными материалами на адрес электронной почты организаторов dobrointmn@pioner72.ru с пометкой "Конкурс Доброволец 2021".

"Конкурсанты должны предоставить заявку на участие, согласие и фотографии, отражающие участие в добровольческих проектах и мероприятиях. Также нужно на своей личной странице в социальной сети опубликовать заметку на тему "Добровольческое движение как возможности и перспективы развития для меня и общества в целом" и представить видео-визитку о своей волонтерской деятельности. При публикации необходимо указать хештеги #конкурсдоброволецТО, #АВЦ, #доброволец72", - уточнила Лилия Газиева.

Имена победителей и призеров станут известны в декабре в рамках празднования Дня добровольца в Тюменской области. Они получат допломы и памятные подарки.

Любовь Голышева