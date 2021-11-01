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В Тюмени по 20 адресам установили веломебель

Общество, 10:11 11 ноября 2021

www.tyumen-city.ru

По 20 адресам Тюмени, которые привлекают велосипедистов, установлено более 50 единиц веломебели: скамейки, парковки и ремонтные стойки с набором ключей и насосом, сообщает департамент финансов и налоговой политики администрации города.

"Такие скамьи и парковки позволят отдохнуть, оставив двухколесный транспорт в специальном месте, а не на газоне или тротуаре. А ремонтные стойки помогут подкачать спустившее колесо или провести починку", - отмечают специалисты.

В Федерации велосипедного спорта Тюменской области, сказали, что реализация инициативного проекта создаст необходимую инфраструктуру и повысит комфорт передвижения горожан на велосипеде.

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# велосипеды , парковки

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