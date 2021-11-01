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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Проверить работу кафе сотрудники Роспотребнадзора могут после жалобы клиента

Общество, 15:46 11 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Внеплановую проверку предприятия общественного питания могут провести специалисты Роспотребнадзора по жалобам потребителей. Об этом рассказали в региональном управления Роспотребнадзора.

По словам специалистов, направить жалобу можно на сайт Роспотребнадзора. Желательно, чтобы предварительно эта жалобе нашла свое место в книге жалоб и предложений кафе. При составлении жалобы на сайт ведомства не мешало бы приложить фотографию. Это поможет сотрудникам Роспотребнадзора получить санкцию прокуратуры на проведение внеплановых контрольно-надзорных мероприятий.

Проверить, находили ли ранее специалисты Роспотребнадзора серьезные нарушения в кафе по качеству используемой продукции, можно на информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей.

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# кафе , проверки , Роспотребнадзор

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