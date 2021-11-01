Проверить работу кафе сотрудники Роспотребнадзора могут после жалобы клиента

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Внеплановую проверку предприятия общественного питания могут провести специалисты Роспотребнадзора по жалобам потребителей. Об этом рассказали в региональном управления Роспотребнадзора.

По словам специалистов, направить жалобу можно на сайт Роспотребнадзора. Желательно, чтобы предварительно эта жалобе нашла свое место в книге жалоб и предложений кафе. При составлении жалобы на сайт ведомства не мешало бы приложить фотографию. Это поможет сотрудникам Роспотребнадзора получить санкцию прокуратуры на проведение внеплановых контрольно-надзорных мероприятий.

Проверить, находили ли ранее специалисты Роспотребнадзора серьезные нарушения в кафе по качеству используемой продукции, можно на информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей.