Проверить работу кафе сотрудники Роспотребнадзора могут после жалобы клиента
Внеплановую проверку предприятия общественного питания могут провести специалисты Роспотребнадзора по жалобам потребителей. Об этом рассказали в региональном управления Роспотребнадзора.
По словам специалистов, направить жалобу можно на сайт Роспотребнадзора. Желательно, чтобы предварительно эта жалобе нашла свое место в книге жалоб и предложений кафе. При составлении жалобы на сайт ведомства не мешало бы приложить фотографию. Это поможет сотрудникам Роспотребнадзора получить санкцию прокуратуры на проведение внеплановых контрольно-надзорных мероприятий.
Проверить, находили ли ранее специалисты Роспотребнадзора серьезные нарушения в кафе по качеству используемой продукции, можно на информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей.