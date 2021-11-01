В Тюменской области больше половины жилищных кредитов выдаются по льготным программам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Средняя ставка по ипотеке в банках Тюменской области ниже, чем в Уральском федеральном округе - 7,28% против 7,47%. Такие данные за девять месяцев 2021 года привел замруководителя аналитического центра ДОМ.РФ Андрей Туманов, комментируя реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" на Урале.

Он сообщил, что по части ипотеки, которая является основным рыночным механизмом приобретения жилья, УФО достаточно развитый макрорегион. По показателю уровня проникновения ипотеки, то есть по количеству выданных кредитов на тысячу человек, округ демонстрирует значение почти в полтора раза выше, чем среднероссийское. Внутри УФО по этому показателю лидеры - Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. На Урале нет ни одного региона, где показатель был бы ниже среднероссийского, подчеркнул эксперт.

Всего в УФО с января по сентябрь 2021 года выдано кредитов на 391,3 млрд рублей, что почти на 40% больше, чем в аналогичный период прошлого года. 158,1 тыс. семей приобрели жилье с ипотекой, конкретно на Тюменскую область пришлось 22,3 тыс. ипотечных кредитов на 58 млрд рублей. 11% всей российской ипотеки выдается в Уральском федеральном округе.

Рассказывая о программах льготной ипотеки, Андрей Туманов заметил, что 89 тыс. семей в округе получили льготные ипотеки, доля таких кредитов в общей выдаче - 23%, что равно среднероссийскому показателю. В Тюменской области эта доля в два раза выше, 57%, что говорит о том, что жители активно пользуются программами с господдержкой. Всего в области на конец октября 2021 года 22 тыс. 705 семей получили льготную ипотеку на новостройки, 9 тыс. 460 семей оформили семейную ипотеку, а выплату при рождении третьего ребенка в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки получили 4 тыс. 858 семей.

Суммарно по льготной и семейной ипотекам в округе лидер - Свердловская область, здесь выдано 32 тыс. 681 кредитов, Тюменская область уступает буквально пару сотен - 32 тыс. 165 кредитов.

Дарья Казакова