Кинопоказы в "Никто не спит" вошли в каталог "72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее"

Настя Громик Настя Громик

Инициатива "Киновыходные в книжном магазине "Никто не спит"" вошла в число победителей проекта "Япосещаю". С июня 2019 года организаторы провели более 200 показов документальных фильмов, которые посетили 1 тыс. 200 человек.

О проекте корреспонденту "Тюменской линии" рассказала владелица книжного магазина "Никто не спит" Дарья Новикова.

"Мы начинали просмотр фильмов исключительно для себя. По выходным в книжном был минимальный трафик, что позволяло без угрызения совести смотреть на большом экране что угодно. Потом мы решили, почему бы не дать возможность смотреть фильмы вместе с нами. На тот момент художественные ленты в Тюмени крутили Fabric bar на Молодежной, чайный клуб "Мой чай", кофейни М2 и Surf Coffee. Хотелось как-то выделяться, поэтому выбор пал на неигровое кино", — рассказывает владелица книжного магазина "Никто не спит" Дарья Новикова.

Первым в книжном магазине показали музыкальный документальный фильм "Вудсток" — фиксацию известного рок-концерта 1969 года. После состоялись показы документального кино о субкультурах, музыкальной индустрии, компьютерных технологиях, феминизме, фотографии, живописи, современном искусстве, природе, архитектуре и социальных явлениях.

Кинопоказы в книжном магазине "Никто не спит" бесплатные. На этот месяц просмотры фильмов не запланированы из-за сложной эпидемиологической обстановки, отмечает Дарья Новикова, в дальнейшем они возобновятся.

В рамках проекта "Япосещаю" эксперты отобрали 72 социально значимых инициативы, реализованных на территории Тюменской области с августа 2018 года по апрель 2021 года. Они признаны визитной карточкой региона и войдут в каталог "72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее".