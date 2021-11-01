Всероссийская акция "С ненавистью и ксенофобией нам не по пути" пройдет с 17 по 26 ноября

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Всероссийская оперативно-профилактическая акция "С ненавистью и ксенофобией нам не по пути" пройдет с 17 по 26 ноября 2021 года.

Ее цель - предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, формирования нетерпимости к экстремистской идеологии органами внутренних дел.

В 2020 году во время такой акции, по данным начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-лейтенанта полиции Олега Ильиных, была проведена работа, о масштабах которой говорят цифры: организовано 37 конференций, 1 тыс. 163 круглых стола, семь конкурсов, более 10 тыс. 700 лекций и бесед, посвященных пропаганде негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, развитию гражданской активности в духе патриотизма, нетерпимости к вражде и ксенофобии. Акцент на всех этих встречах делался на правилах безопасного поведения в социальных сетях. Особое внимание уделялось несовершеннолетним и молодым людям из зоны риска, имеющим склонность к агрессии, силовому методу решения проблем и споров, состоящим на профилактических учетах, проживающим в семьях, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации.

Рассказываем о том, как российское законодательство помогает противодействовать террористической угрозе.

Что такое терроризм?

В соответствии с Законом "О противодействии терроризму", это "идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий".

В законе прописаны также такие понятия, как "террористическая деятельность", "террористический акт" и другие.

Какие законы приняты для борьбы с терроризмом?

В 1998 году был принят Федеральный закон "О борьбе с терроризмом", который впервые в истории России установил правовые и организационные основы борьбы с терроризмом, вопросы координации и порядок взаимодействия органов власти в борьбе с терроризмом, а также права, обязанности и гарантии прав граждан. Новый закон, получивший название "О противодействии терроризму", был подготовлен после бесланской трагедии и принят в 2006 году.

Также вопросы противодействия терроризму регулируются Законами "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О противодействии экстремистской деятельности", "О безопасности" и рядом других.

Какое наказание предусмотрено для террористов?

Террористам, в соответствии с Уголовным кодексом РФ, грозит самое суровое наказание – вплоть до пожизненного. Кроме того, такие преступники в местах лишения свободы содержатся отдельно, чтобы не допустить распространения террористической идеологии и пресечь попытки вербовки других заключенных.

Уголовное наказание грозит также за публичные призывы к осуществлению террористической или экстремистской деятельности, за обучение в террористических лагерях или участие в террористических организациях, за финансирование экстремистской деятельности и т. д.

Кто борется в России с терроризмом?

Основную работу по противодействию терроризму ведет Федеральная служба безопасности РФ во взаимодействии с МВД, Росгвардией, СКР и другими правоохранительными органами. Координирующую роль по противодействию преступности осуществляет Генеральная прокуратура РФ.

Какие организации признаны в РФ террористическими?

По решению Верховного Суда таких организаций на сегодняшний день 34. Их список размещен на сайте ФСБ. Деятельность этих организаций на территории нашей страны запрещена.

Какие поправки в антитеррористическое законодательство были приняты в этом созыве Госдумы?

Была ужесточена уголовная ответственность за вербовку террористов, вплоть до пожизненного лишения свободы. Было установлено, что лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления террористической и экстремистской направленности, должны будут отбывать наказания в тюрьмах, где не смогут вербовать в свою преступную идеологию других заключенных.

Также было запрещено участие в выборах в ГД руководителям, членам или тем, кто финансировал экстремистские или террористические организации, признанные таковыми по решению суда.

ГД ужесточила наказание и за так называемый "телефонный терроризм".Он позволяет операторам связи блокировать по запросам правоохранительных органов телефонные номера, с которых делались звонки с ложными сообщениями о терактах. Была также существенно ужесточена уголовная ответственность за подобные действия.

Еще одним законом было разрешено мобильным операторам блокировать так называемые серые SIM-карты, которыми без должной регистрации владельца торгуют на улицах.

ГД приняла закон, усиливающий безопасность при использовании беспилотных летательных аппаратов. Он направлен на пресечение совершения каких‑либо противоправных действий и преступлений, в том числе террористической направленности с использованием беспилотников.

Была установлена административная ответственность за распространение информации об организациях, признанных террористическими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена.