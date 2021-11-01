79 лет назад советские войска начали контрнаступление под Сталинградом

| Фото: rvio.histrf.ru | Фото: rvio.histrf.ru

19 ноября - День ракетных войск и артиллерии в России. В эту дату в 1942 году советские войска предприняли контранступление под Сталинградом.

Окружение в мае 1942 года частей Красной Армии под Харьковом, поражение под Керчью резко ухудшили обстановку на всем южном крыле советско-германского фронта. Немцы практически без передышки нанесли новые удары. В конце июля 1942 года им удалось захватить Ростов. Танковые и моторизованные колонны фельдмаршала Листа продвигались по Кубани. Под германской оккупацией вскоре оказались и крупные нефтяные месторождения в районе Майкопа. Над страной вновь, как и летом 1941 года, нависла смертельная опасность. 28 июля 1942 года появился приказ Ставки № 227, известный под названием "Ни шагу назад!".

Контрнаступление Красной Армии под Сталинградом началось утром 19 ноября 1942 года. Войска Юго-Западного фронта под командованием генерала Николая Ватутина, Донского под командованием генерала Константина Рокоссовского, а затем и Сталинградского под командованием генерала Андрея Еременко фронтов, прорвав оборону противника, устремились по сходящимся направлениям на Калач, находящийся в тылу противника. Главные удары были нанесены по позициям, занятым в основном румынскими и итальянским дивизиями.

23 ноября 1942 года ударные группировки советских фронтов соединились в районе Калача и замкнули кольцо вокруг 22 дивизий и 160 отдельных частей общей численностью более 300 тыс. человек из состава 6-й полевой и 4-й танковой армий противника. Такого потрясения гитлеровская армия еще не знала.

Советское командование поставило противнику ультиматум и указало условия капитуляции. Отказ командующего 6-й немецкой армией генерала-полковника Паулюса капитулировать перед советскими войсками еще в начале января 1943 года стал по сути дела смертным приговором как павшим в боях, так и захваченным в плен немецким солдатам. Подавляющее большинство из 91 тыс. солдат, захваченных в Сталинграде, были больны и обессилены. Они умирали сотнями, не успев добраться до сборных лагерей.

В Германии, напротив, был объявлен трехдневный траур, который стал внешней реакцией немецкого руководства на произошедшие события. "Возможности окончания войны на Востоке посредством наступления более не существует", — заявил Гитлер на совещании высшего командного состава вермахта 1 февраля 1943 года.

Использована информация Российского военно-исторического общества