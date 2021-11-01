Алексей Райдер: младшие школьники вернутся к очному обучению 15 ноября

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Ученики начальных классов школ Тюменской области вернутся к обучению в очном формате 15 ноября.

Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

"Заканчиваются продленные осенние каникулы и 15 ноября младшие школьники выходят на очный формат обучения. В 5-11 классах и учреждениях среднего профессионального образования до 20 ноября продлено дистанционное обучение", – сообщил он.

Алексей Райдер также добавил, что ректоры тюменских вузов решили продлить дистанционное обучение для студентов до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.