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Алексей Райдер: младшие школьники вернутся к очному обучению 15 ноября

Общество, 18:38 11 ноября 2021

департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Ученики начальных классов школ Тюменской области вернутся к обучению в очном формате 15 ноября.

Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

"Заканчиваются продленные осенние каникулы и 15 ноября младшие школьники выходят на очный формат обучения. В 5-11 классах и учреждениях среднего профессионального образования до 20 ноября продлено дистанционное обучение", – сообщил он.

Алексей Райдер также добавил, что ректоры тюменских вузов решили продлить дистанционное обучение для студентов до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

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# коронавирус , обучение , студенты , школьники

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