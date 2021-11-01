Тюменские студенты и аспиранты станут участниками инженерного конкурса

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

До 22 ноября открыт прием заявок на Всероссийский инженерный конкурс. Это ежегодное соревнование студентов и аспирантов, реализующих инженерные проекты в области развития и применения технологий, которые обеспечивают устойчивое научно-технологическое развитие России, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Для участия необходима регистрация.

На отборочном этапе конкурса эксперты проведут предварительную оценку заявок участников и отберут 400 полуфиналистов. Они обсудят со специалистами содержание и развитие своих проектов, получат рекомендации и индивидуальные консультации.

Студенты пройдут тренинги и мастер-классы по развитию навыков презентации, прослушают лекции и семинары о современных трендах развития инженерии.

Заключительный этап пройдет в мае 2022 года в Москве, где работы участников будут оценивать индустриальные партнеры конкурса. Победители и призеры получат дипломы и ценные призы, а также преимущество при поступлении на следующий уровень обучения.

Лучшие проекты будут поддержаны ведущими российскими компаниями, среди которых ГК "Росатом", ГК "Роскосмос", ГК "Ростех", АО "Вертолеты России", ПАО "РусГидро", ОАО "РЖД" и другие.

Более подробная информация - на сайте конкурса.