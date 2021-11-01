В Тобольском районе откроют сельский клуб после капремонта

| Фото: администрация Тобольского района во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольского района во ВКонтакте

Капитальный ремонт клуба в с. Малая Зоркальцева завершают в Тобольском районе. Его откроют в 2021 года, сообщает администрация района.

Полностью закончена внутренняя отделка помещений, идет монтаж оборудования. В здании расположен зрительный зал на 150 посадочных мест, библиотека, танцевальный зал и пространство для творческих студий. Объект ремонтируют по нацпроекту "Культура".

Планируется провести капитальный ремонт дома культуры в с. Булашово. Разработка проектной документации начнется в 2022 году. Об этом рассказала директор областного департамента культуры Елена Майер в ходе рабочей поездки в Тобольский район. С главой муниципалитета Леонидом Митрюшкиным они посетили булашовский дом культуры, обсудили вопросы, связанные с ремонтом здания и оснащением его современным оборудованием.