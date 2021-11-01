  • 15 ноября 202115.11.2021понедельник
  • USD71,8118
    EUR82,2173
  • В Тюмени -9..-11 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ансамбль "Ваталинка" даст концерт в Тюмени к 30-летнему юбилею

Общество, 08:38 15 ноября 2021

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Ансамбль русских народных инструментов "Ваталинка" отметит юбилей концертом на сцене Тюменской филармонии 6 декабря, начало в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Ваталинка" — лауреат Областной премии им. Муравленко, лауреат международных конкурсов и фестивалей. Талантливые юбиляры в этом году отмечают 30-летие со дня основания.

Репертуар коллектива многогранен: русские народные песни, романсы, зарубежная классика, итальянские и испанские песни.

В программе вечера примут участие вокалисты Максим Шепеленко, Наталья Малаенко и Мансур Кабиров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ваталинка , концерты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:38 15.11.2021Ансамбль "Ваталинка" даст концерт в Тюмени к 30-летнему юбилею
08:26 15.11.2021В музее Словцова покажут научное кино со всего мира
08:12 15.11.2021Жители Тюменской области присоединятся к флешмобу "Синий платочек"
19:51 14.11.2021Правила изготовления кормушек для птиц напомнили тюменцам