Ансамбль "Ваталинка" даст концерт в Тюмени к 30-летнему юбилею

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Ансамбль русских народных инструментов "Ваталинка" отметит юбилей концертом на сцене Тюменской филармонии 6 декабря, начало в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Ваталинка" — лауреат Областной премии им. Муравленко, лауреат международных конкурсов и фестивалей. Талантливые юбиляры в этом году отмечают 30-летие со дня основания.

Репертуар коллектива многогранен: русские народные песни, романсы, зарубежная классика, итальянские и испанские песни.

В программе вечера примут участие вокалисты Максим Шепеленко, Наталья Малаенко и Мансур Кабиров.