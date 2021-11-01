Русские артисты из Казахстана получили подарки от Тюменской области

Фото пресс-службы НКА казахов Тюменской области Фото пресс-службы НКА казахов Тюменской области

Еще два комплекта сценических костюмов торжественно передал ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Северо-Казахстанской области председатель центра содействия развитию тюменско-казахстанской деловой дружбы Есенгалий Ибраев. Церемония состоялась в рамках IV молодежного форума российских соотечественников "Диалог молодежи: Казахстан-Россия", который прошел в Петропавловске.

"Тюменская область ежегодно дарит сценические костюмы русским и казачьим художественным коллективам, сохраняющим русскую культуру и фольклорные традиции казачества. Проект по поддержке соотечественников комитет по делам национальностей Тюменской области и региональная национально-культурная автономия казахов совместно реализуют с 2013 года", - рассказал Есенгалий Ибраев.

Отметим, что в IV молодежном форуме российских соотечественников "Диалог молодежи: Казахстан-Россия" участвовали представители Россотрудничества, посольства России в Казахстане, акимата Северо-Казахстанской области, координационного совета российских соотечественников Казахстана, общественных организаций двух стран.

"Тюменская область и Казахстан имеют крепкие добрососедские и партнерские связи. Между нашей областью и Казахстаном заключено шесть соглашений о сотрудничестве. Казахстан традиционно входит в число основных внешнеторговых партнеров региона", - подчеркнул Есенгалий Ибраев, выступая на открытии форума. Диалог по линии народной дипломатии и поддержка органов власти по обе стороны границы позволяют реализовать большое количество совместных проектов.

Фото пресс-службы НКА казахов Тюменской области Фото пресс-службы НКА казахов Тюменской области

"Интерес казахстанских коллег вызвал наш новый межрегиональный проект "Пушкинско-Абаевские чтения". Меня, в свою очередь, заинтересовал проект итальянских соотечественников "Русские дороги", рассказывающий о наследии выходцев из России в истории зарубежный стран. Новые возможности для сотрудничества я увидел в петропавловском проекте, посвященном Петру Ершову", - рассказал председатель центра содействия развитию тюменско-казахстанской деловой дружбы.

Есенгалий Ибраев выразил уверенность в том, что диалог молодежи, России и Казахстана будет способствовать укреплению стратегического партнерства и союзничества наших стран.

Фото пресс-службы НКА казахов Тюменской области Фото пресс-службы НКА казахов Тюменской области

Евгений Бабенко