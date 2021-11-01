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В музее Словцова покажут научное кино со всего мира

Общество, 08:26 15 ноября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дни научного кино ФАНК пройдут в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в ноябре. ФАНК – это новый формат фестиваля, соединяющий авторское документальное кино о науке и технологиях, научные стендапы, лекции и дискуссии. В отличие от традиционных фестивалей, ФАНК не привязан к конкретному времени или месту – его события проходят в течение всего года в разных городах, сообщает музей.

Гости увидят научные полнометражные документальные фильмы, собранные со всего мира в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова.

14 ноября в 15 часов начнется показ фильма "Мозг", режиссер Жан-Стефан Брон (Швейцария), для зрителей 12+

В 17 часов будет показан "Ihuman", режиссер Тонье Хессен Шей (Норвегия/Дания), для зрителей 16+

21 ноября в 15 часов стартует показ фильма "2040: будущее ждет" Дэймона Гамо (Австралия), для зрителей 6+

В 17 часов состоится показ фильма "В поисках альтернативной планеты" Натаниеля Кана (США), для зрителей 12+

Вход на кинопоказы свободный. Количество мест ограничено.

Обязательна запись по тел: 8 (3452) 45-35-90, 8-929-266-73-72.

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