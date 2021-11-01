Житель Тюменской области ответит в суде за разгуливающих по улицам свиней

| Фото: Минсельхоз России | Фото: Минсельхоз России

Владелец ЛПХ из Исетского района привлечен к административной ответственности за то, что его свиньи разгуливали по свалке неподалеку от ООО "Комплекс". По информации регионального управления Россельхознадзора, в 2017 г. на данном предприятии была вспышка заболевания африканской чумы свиней, уничтожено 17 тыс. свиней.

Факт выгула свиней зарегистрирован в с. Шорохово Исетского района. Специалисты управления Россельхознадзора, администрации Шороховского образования и Ветеринарной службой Тюменской области побывали на месте.

В отношении владельца ЛПХ возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ "Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил". Ему грозит штраф.

В связи с активным распространением вируса африканской чумы свиней по территории страны, важно содержать животных в помещениях. Свиноводческие предприятия просят соблюдать ветеринарные правила, усилить контроль за дезинфекцией автомобилей, заезжающих на территорию хозяйств и принять исчерпывающие меры по недопущению заноса африканской чумы свиней.