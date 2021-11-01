Начинающих журналистов России приглашают на тобольский фестиваль "Золотое перышко"

| Фото: из сообщества "Фестиваль «Медианавигатор» во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Фестиваль «Медианавигатор» во ВКонтакте

Межрегиональный фестиваль молодежной журналистики "Золотое перышко" пройдёт в Тобольске с 19 по 21 ноября 2021 года онлайн. Творческий форум соберет юных журналистов из Тобольска и других российских городов, сообщает администрация города.

В фестивальные дни юных журналистов ожидают творческие испытания по печатной, теле-, интернет-журналистике и фотографии. Среди изданий, представленных на выставке, определят лучшую школьную/студенческую и молодежную газету.

Участники посетят интересные онлайн-мастер-классы опытных представителей медиа и поделятся своими журналистскими лайфхаками, увидят фильм о тобольской промышленной площадке СИБУРа. Закрытие фестиваля состоится в эфире телерадиокомпании "Тобольское время".

Положение о проведении фестиваля здесь.