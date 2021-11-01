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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени в ОКБ № 1 провели 40 тысяч KT-исследований с начала 2021 года

Общество, 15:12 12 ноября 2021

ОКБ № 1 | Фото: ОКБ № 1

40 тыс. КТ-исследований легких выполнили в Областной клинической больнице № 1 с начала 2021 года. Это исследование является основным для выявления патологий легких, сообщает учреждение.

"Компьютерная томография легких в нашем отделении проводится с применением ультранизкодозовых протоколов и сопоставима с несколькими полетами на самолете. При МРТ или УЗИ лучевой нагрузки нет вообще", – прокомментировала заведующая отделением лучевой диагностики ОКБ № 1 Татьяна Малышева.

Специалисты отделения лучевой диагностики ежедневно проводят исследования пациентам с разными недугами. Выявление и оценка распространенности заболеваний, контроль эффективности лечения – их главная задача.

"Наше отделение оказывает как специализированную, так и общую медицинскую помощь пациентам с различной патологией. Спектр возможностей очень широк: от традиционной рентгенографии до магнитно-резонансной томографии. На сегодняшний день исследования, проводимые с использованием современных методов лучевой диагностики, являются наиболее точными и информативными", – рассказала

Отделение оснащено современным оборудованием на базе цифровых технологий, большая часть которого – экспертного класса. Оборудование в отделении регулярно обновляется и модернизируется. В 2021 году для магнитно-резонансного томографа была приобретена новая модель катушки. Она создана по инновационной технологии и работает на основе искусственного интеллекта, максимально адаптируется к анатомии тела человека и обеспечивает точную визуализацию независимо от комплекции и положения пациента во время обследования.

Отметим, 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией.

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# Медицина , пневмония

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