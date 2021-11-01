Для тюменцев проведут мастер-классы по современному танцу

группа First Line | Dance Festival | Tyumen ВКонтакте группа First Line | Dance Festival | Tyumen ВКонтакте

Фестиваль современного искусства First Line dance пройдет в Тюмени с 10 по 12 декабря. В программе мероприятия — танцевальные мастер-классы педагогов из Москвы и Челябинска, конкурсная программа и гала-концерт.

10 и 12 декабря танцоры Антон Ярцев и Мария Заплечная из Москвы и Денис Чернышов из Челябинска проведут технические классы, классы импровизации и классы авторской хореографии. Занятия будут организованы для нескольких групп: дети от 8 до 10 лет, дети от 11 до 14 лет и группа от 15 лет и старше. Стоимость и расписание мастер-классов можно уточнить в группе фестиваля ВКонтакте.

11 декабря в ДК "Торфяник" пройдет конкурс постановок, а 12 декабря в МТЦ "Космос" 12 лучших коллективов представят свои номера на гала-концерте.