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Школьников Тобольского района начнут награждать знаком за особые успехи

Общество, 18:25 12 ноября 2021

администрация Тобольского района ВКонтакте | Фото: администрация Тобольского района ВКонтакте

Награду для детей "Гордость Тобольского района" утвердили в муниципалитете. Нагрудным знаком будут поощрять школьников за особые успехи в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности, сообщает пресс-служба администрации района.

"Очень важно поощрять детей для того, чтобы они стремились к еще большим успехам, отстаивая свою честь и честь Тобольского района в состязаниях разного уровня, разного направления – учебе, спорте, искусстве и творчестве. Но главное предназначение этой награды в том, чтобы наши дети всегда помнили: в Тобольском районе их любят, в них верят, их всегда ждут на малой родине", - подчеркнул глава Леонид Митрюшкин.

В 2021 году глава муниципалитета также учредил поощрительную награду для одаренных и активных школьников – наручные часы с памятной гравировкой. Первой в Тобольском районе их получила ученица 11 класса верхнеаремзянской средней школы Полина Сильченко.

администрация Тобольского района ВКонтакте | Фото: администрация Тобольского района ВКонтакте

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# награда , Тобольский район

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