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Тюменская область лидирует в УФО по темпам проведения переписи

Общество, 16:54 12 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область лидирует в Уральском Федеральном округе по темпам проведения Всероссийской переписи населения.

Об этом сообщил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов на онлайн-заседании межведомственной комиссии по проведению переписи, передает оперштаб.

По данным на 10 ноября перепись завершилась в девяти муниципалитетах региона, в том числе в трех городах – Ишиме, Заводоуковске и Тобольске.

"Я благодарю всех, кто участвовал в решении этой очень важной государственной задачи. По итогам Всероссийской переписи населения мы должны получить максимально полные и объективные данные о численности населения региона, которые будут иметь огромное значение для стратегического и бюджетного планирования", – прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, Всероссийская перепись населения официально завершится 14 ноября.

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# Александр Моор , Всероссийская перепись населения , Максим Скворцов

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